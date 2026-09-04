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Татар-информ

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Обвинение в мошенничестве по делу Finiko предъявлено экс-главе Минкомсвязи РФ

Обвинение в мошенничестве по делу Finiko предъявлено экс-главе Минкомсвязи РФ

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России и экс-министру информатизации РТ Николаю Никифорову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества по делу финансовой пирамиды Finiko.

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