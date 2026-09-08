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Капитальные вложения падают пятый квартал подряд

Инвестиции в основной капитал в России сократились на 9,9% по итогам первого полугодия 2026 года – падение продолжается уже пятый квартал подряд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

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