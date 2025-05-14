В многоквартирных домах Петербурга отремонтируют более 330 тысяч погонных метров инженерных сетей

На сумму 1,34 миллиарда рублей В Петербурге за последние пять лет в рамках программы текущего ремонта многоквартирных домов было обновлено 3,049 миллиона погонных метров инженерных сетей, на что было потрачено 5,53 миллиарда рублей.
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