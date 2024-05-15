Впервые взять интервью и сразу у известного актёра? Да! Ведь на «Волжских встречах» возможно всë! На Международном фестивале медиа «Волжские встречи», который проходил в Арзамасе, Дмитрий — очень занятой человек: мастер-классы, оценивание работ, автограф-сессия… Но между этими мероприятиями именно мне удалось добиться своего, хотя желающих взять интервью было много! - Дмитрий, опишите свой характер пятью прилагательными! - Добрый, наивный, целеустремленный, внимательный, искренний.