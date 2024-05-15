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Нижегородская правда

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Дмитрий Бедерин — о жизни, профессии и мечтах: «Имейте творческую наглость!»

Дмитрий Бедерин — о жизни, профессии и мечтах: «Имейте творческую наглость!»

Впервые взять интервью и сразу у известного актёра? Да! Ведь на «Волжских встречах» возможно всë! На Международном фестивале медиа «Волжские встречи», который проходил в Арзамасе, Дмитрий — очень занятой человек: мастер-классы, оценивание работ, автограф-сессия… Но между этими мероприятиями именно мне удалось добиться своего, хотя желающих взять интервью было много! - Дмитрий, опишите свой характер пятью прилагательными! - Добрый, наивный, целеустремленный, внимательный, искренний.

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