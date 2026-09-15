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Красноярский край завершает благоустройство 33 общественных пространств

Красноярский край завершает благоустройство 33 общественных пространств

КРАСНОЯРСК, 15 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае подходит к завершению благоустройство общественных пространств, которые жители выбрали в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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