Красноярский край завершает благоустройство 33 общественных пространств

КРАСНОЯРСК, 15 сентября, ФедералПресс. В Красноярском крае подходит к завершению благоустройство общественных пространств, которые жители выбрали в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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