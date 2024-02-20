Электрокар новой российской марки «Амберавто» стоит дороже 3 млн рублей

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на то, что на сайте принадлежащей холдингу «Автодом» компании «Автосмарт» уже есть предложение по покупке электромобиля «Амберавто А5» калининградской сборки.
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