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Ловчев о «Спартаке»: «Чемпионства только горлопаны требуют. Защитники медленные, в обороне пожар в каждой игре. Атака хороша, но без Барко игра совсем другая – так быть не должно»

Бывший защитник « Спартака » и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белые вряд ли станут чемпионами в этом сезоне.

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