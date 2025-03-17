Бали без шума и пыли: новый медитативный курорт в Убуде

Отелю Anantara Ubud Bali Resort нет еще и полугода, он начал работу в прошлом ноябре. Это третья локация сети на Бали, и для нее нашли очень красивое место — прямо в джунглях на склоне холма, у подножия которого шумит горная река.
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