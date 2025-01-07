Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах.

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