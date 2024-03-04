Стоимость биткоина достигла 65 тысяч долларов

Как следует из данных площадки CoinDesk, в ходе торговой сессии стоимость биткоина выросла до 65 тысяч долларов: в 11:38 по Москве цена выросла до 65 138 долларов, а через некоторое время упала чуть ниже 65 тысяч.
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