Daily Mail: cотни школ закроются в Британии из-за демографического кризиса

Согласно последнему анализу данных, к 2030 году численность детей младшего возраста сократится более чем на полмиллиона человек, что эквивалентно 17 000 классов, или 1800 школ, пишет Daily Mail.
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