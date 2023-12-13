Ответ неочевиден: как часто должны мыть туалет хорошие хозяйки?

Раздельный или совмещенный — каким бы ни был санузел в квартире или доме, он должен быть чистым. Однако неаккуратность членов семьи при справлении нужды, жесткая вода, пар от душа, мыльный налет — все эти загрязнители ведут к тому, что ванна и туалет могут стать рассадником грибков, патогенных бактерий и источником неприятных запахов.