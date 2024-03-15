Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916-1917 годах

А Европа не хочет отдать долги за Великую Отечественную войну когда все грабили СССР, А Гражданскую войну немцы, поляки, финны, а за Крымскую войну. Хрен вам , не золото

Уя

Уфимцев я

Вот суки позорные!... совсем ох@@ли там, в этих Европах... Слушайте, может прав господин Медведев Д.А. , а не бабахнуть ли нам разок - другой по этой Еуропе? Чтобы у них мозги на место встали... совсем рамсы потеряли с этой войной...