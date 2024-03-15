Россия должна вернуть румынское золото. Соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте, передает ТАСС.
Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916-1917 годах
Комментарии
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Евгений Луговцев
А Европа не хочет отдать долги за Великую Отечественную войну когда все грабили СССР, А Гражданскую войну немцы, поляки, финны, а за Крымскую войну. Хрен вам , не золото
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5 час.
Уя
Уфимцев я
Вот суки позорные!... совсем ох@@ли там, в этих Европах... Слушайте, может прав господин Медведев Д.А. , а не бабахнуть ли нам разок - другой по этой Еуропе? Чтобы у них мозги на место встали... совсем рамсы потеряли с этой войной...
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
А со времён первобытно общинного строя может тоже посмотрят пусть, чтобы сразу им выдать хрен на воротник!
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4 час.
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