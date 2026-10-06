Разврат на элитных турецких курортах: арестован мультимиллионер, владелец Anex Tour Нешет Кочкар

Президент Anex Tour Нешет Кочкар. Фото: Международная медиа организация Global Connection В Турции разразился крупный уголовный скандал, который затронул элиту туристического бизнеса страны.
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