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Царьград

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Контрактников СВО с ранениями били и пытали шокером в военной части Тывы, начата проверка

Контрактников СВО с ранениями били и пытали шокером в военной части Тывы, начата проверка

Правоохранители начали проверку по факту жестокого избиения военнослужащих с ранениями перед отправкой их на СВО.

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Комментарии
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Амара Карпова
Какие твари💩отправить этих гнусных животные на минное поле!!!родина оленевода🤬
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17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
В этом Кызыле творится что-то противоправное. Моего знакомого, участника СВО, имеющего ранения, командир 3 раза представлял к награде, а в кызыле вычеркивали из списков, обосновывая тем, что он призван. Какая то тыловая крыса устанавливает свои порядки.
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11 час.
СТ
Сергей Туренко
Во всем виновата позиция руководства. Рыба гниет с головы. Контрактники это не вновь прибывшие в часть срочники.
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3 час.

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