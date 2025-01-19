Правоохранители начали проверку по факту жестокого избиения военнослужащих с ранениями перед отправкой их на СВО.
Контрактников СВО с ранениями били и пытали шокером в военной части Тывы, начата проверка
Комментарии
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Амара Карпова
Какие твари💩отправить этих гнусных животные на минное поле!!!родина оленевода🤬
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17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
В этом Кызыле творится что-то противоправное. Моего знакомого, участника СВО, имеющего ранения, командир 3 раза представлял к награде, а в кызыле вычеркивали из списков, обосновывая тем, что он призван. Какая то тыловая крыса устанавливает свои порядки.
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11 час.
СТ
Сергей Туренко
Во всем виновата позиция руководства. Рыба гниет с головы. Контрактники это не вновь прибывшие в часть срочники.
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3 час.
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