Контрактников СВО с ранениями били и пытали шокером в военной части Тывы, начата проверка

YYYYYYY XXXXXXX

В этом Кызыле творится что-то противоправное. Моего знакомого, участника СВО, имеющего ранения, командир 3 раза представлял к награде, а в кызыле вычеркивали из списков, обосновывая тем, что он призван. Какая то тыловая крыса устанавливает свои порядки.