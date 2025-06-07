Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти Подмосковья заявили о двух раненных осколками украинского БПЛА

Минобороны России утром 7 июня сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников с 00:00. По данным ведомства, дроны обезврежены над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

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