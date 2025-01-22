На новых кадрах Chernobylite 2: Exclusion Zone можно увидеть переключение на вид от первог...

На новых кадрах Chernobylite 2: Exclusion Zone можно увидеть переключение на вид от первого и третьего лицаСтудия The Farm 51 представила новые кадры Chernobylite 2: Exclusion Zone, демонстрирующие возможность переключения между видом от первого и третьего лица.
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