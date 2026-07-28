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Газета.ру

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Депутат Чепа понадеялся, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта

Депутат Чепа понадеялся, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру" возложил надежды на здравый смысл, комментируя предстоящую встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

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