Депутат Чепа понадеялся, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру" возложил надежды на здравый смысл, комментируя предстоящую встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
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