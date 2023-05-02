Вызовы для МСП-компаний на маркетплейсах в 2023 году

Команда Kokoc Group проанализировала около 1000 проектов платформы для продвижения и автоматизации ZoneSmart и выяснила, с какими вызовами столкнутся предприятия малого и среднего бизнеса в этом году и какие стратегии станут наиболее выигрышными.
Команда Kokoc Group проанализировала около 1000 проектов платформы для продвижения и автоматизации ZoneSmart и выяснила, с какими вызовами столкнутся предприятия малого и среднего бизнеса в этом году и какие стратегии станут наиболее выигрышными.
Свежие комментарии