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SPLETNIK

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"Каждый вечер выпивала бокал вина". Юлия Бордовских рассказала об алкоголизме

"Каждый вечер выпивала бокал вина". Юлия Бордовских рассказала об алкоголизме

Юлия Бордовских рассказала, что в определённый период её жизни у неё начала развиваться зависимость от алкоголя.

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