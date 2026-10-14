Маск ограничил скорость Starlink для украинской армии

Компания SpaceX сегодня ночью ограничила работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.
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