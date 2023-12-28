Мужская мастурбация в современном обществе

Уже давно тема мужской мастурбации перестала быть запретной. Физиологи в один голос твердят, что самоудовлетворение — это совершенно естественный процесс, повышающий жизненный тонус организма и в целом положительно влияющий на мужское здоровье.
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