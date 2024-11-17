"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

Энтони, спасибо за правду. Хотя мы тут, в России, ее знаем, и никакие поуехавшие блохеры нам лапшу на уши не навешают. Только малолетки несмышленые способны клюнуть на лживые россказни таких вот ничтожных людишек, отказавшихся от Родины. Им ничего не остается, как оправдывать враньем свою жалкую жизнь на чужбине.

Андрей Воронеж

Оба врут… о медицинских услугах близко к истине по деньгам. Не в плане качества услуг, а по цене. 21 ноября прилетает хороший знакомый из США для того чтобы сделать в Москве операцию. В Москве соотношение цена и качество хирургии и нейрохирургии очень высоко ценится в Мире. В США даже скорую вызывают в самых тяжких случаях. (Очень дорого)