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"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

"Этот русский блогер врёт о жизни в Америке". Американец выводит на чистую воду поуехавшего либерала

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вы ведь помните про американца Энтони, про которого мы несколько раз уже рассказывали? Мы когда это видео посмотрели, то на секунду в голову пришла очень странная, но забавная мысль: "Дожили.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Энтони, спасибо за правду. Хотя мы тут, в России, ее знаем, и никакие поуехавшие блохеры нам лапшу на уши не навешают. Только малолетки несмышленые способны клюнуть на лживые россказни таких вот ничтожных людишек, отказавшихся от Родины. Им ничего не остается, как оправдывать враньем свою жалкую жизнь на чужбине.
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6 час.
Андрей Воронеж
Оба врут… о медицинских услугах близко к истине по деньгам. Не в плане качества услуг, а по цене. 21 ноября прилетает хороший знакомый из США для того чтобы сделать в Москве операцию. В Москве соотношение цена и качество хирургии и нейрохирургии очень высоко ценится в Мире. В США даже скорую вызывают в самых тяжких случаях. (Очень дорого)
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3 час.
Андрей Воронеж
Оба пиздабола
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2 час.

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