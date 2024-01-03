ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников и нацотряда «Харьковщина»

РИАМО - 3 янв. За прошедшие сутки российская армия уничтожила пункты дислокации иностранных наемников и национального формирования «Харьковщина» в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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