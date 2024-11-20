Ольга Любимова: Мы рады восстановлению межмузейного общения с Бахрейном

Ирина Селиванова

Ну, уже нет сил не то что слушать, а даже смотреть на слащавую министершу😡. Что творится в театральном, кино деле- вакханалия! А у неё на уме- Музеи. Открывает музеи, с президентом- о музеях. А где запрос от минкультуры на патриотическое воспитание общества?!!! Пора бы её саму отправить в Архив, а лучше