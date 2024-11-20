Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Селиванова
    в музейный запасник!Ольга Любимова: М...
  • Ирина Селиванова
    Ну, уже нет сил не то что слушать, а даже смотреть на слащавую министершу😡. Что творится в театральном, кино деле- в...Ольга Любимова: М...
  • Валерьян Смогловский
    И. Вы. Туда же. Культурная. Наша. Со. Своей. Культурой. Разберись. С. Голой. Жопой. И. Пенисом. Машут. Какая. Это. Ку...Ольга Любимова на...

Ольга Любимова: Мы рады восстановлению межмузейного общения с Бахрейном

Ольга Любимова: Мы рады восстановлению межмузейного общения с Бахрейном

В Историческом музее открылась выставка, которая дала старт Дням культуры Королевства Бахрейн в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Селиванова
Ну, уже нет сил не то что слушать, а даже смотреть на слащавую министершу😡. Что творится в театральном, кино деле- вакханалия! А у неё на уме- Музеи. Открывает музеи, с президентом- о музеях. А где запрос от минкультуры на патриотическое воспитание общества?!!! Пора бы её саму отправить в Архив, а лучше
Ответить
20 час.
Ирина Селиванова
в музейный запасник!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх