В Историческом музее открылась выставка, которая дала старт Дням культуры Королевства Бахрейн в России.
Ольга Любимова: Мы рады восстановлению межмузейного общения с Бахрейном
Комментарии
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Ирина Селиванова
Ну, уже нет сил не то что слушать, а даже смотреть на слащавую министершу😡. Что творится в театральном, кино деле- вакханалия! А у неё на уме- Музеи. Открывает музеи, с президентом- о музеях. А где запрос от минкультуры на патриотическое воспитание общества?!!! Пора бы её саму отправить в Архив, а лучше
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20 час.
Ирина Селиванова
в музейный запасник!
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20 час.
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