Неожиданная находка: медиевист Кессель восстановил утерянный фрагмент Библии возрастом 1750 лет Ирэн ОрлонскаяИсследователь из Австрийской академии наук Григорий Кессель сделал важное открытие, изучая древний сирийский перевод Библии.
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