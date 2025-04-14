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Неожиданная находка: медиевист Кессель восстановил утерянный фрагмент Библии возрастом 1750 лет

Неожиданная находка: медиевист Кессель восстановил утерянный фрагмент Библии возрастом 1750 лет

Неожиданная находка: медиевист Кессель восстановил утерянный фрагмент Библии возрастом 1750 лет Ирэн ОрлонскаяИсследователь из Австрийской академии наук Григорий Кессель сделал важное открытие, изучая древний сирийский перевод Библии.

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