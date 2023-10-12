Юлианна Караулова подарила родителям квартиру в Москве

Юлианна Караулова за два года подарила две квартиры: сыну и родителям Фото: соцсети Юлианна Караулова рассказала, что она исполнила свою давнюю мечту: «Лет 10 назад я задалась целью подарить своим родителям квартиру.
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