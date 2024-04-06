Степная Венеция - вместо улиц в Орске теперь каналы: Уровень воды в реке Урал после прорыва дамбы в Орске поднялся выше девяти метров.
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Степная Венеция - вместо улиц в Орске теперь каналы: Уровень воды в реке Урал после прорыва дамбы в Орске поднялся выше девяти метров.
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