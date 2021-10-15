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Узбекистану помогут провести исследования в сфере фундаментальной медицины

Узбекистану помогут провести исследования в сфере фундаментальной медицины

Научные исследования в сфере генетики, геномики, микробиологии и ядерной медицины помогут провести узбекским ученый российские коллеги, 14 октября сообщает пресс-служба министерства инновационного развития республики.

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