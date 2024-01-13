Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником из зоны СВО

Росгвардейцы поблагодарили российских журналистов, которые оперативно и объективно информируют общество о боевой работе военнослужащих и сотрудников Росгвардии в зоне СВО, о спасении мирных граждан от обстрелов противника, об оказании всесторонней помощи людям в новых регионах страны.
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