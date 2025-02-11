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Несекретные материалы

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Добыча сырой нефти в России упала ниже целевого показателя ОПЕК+

Добыча сырой нефти в России упала ниже целевого показателя ОПЕК+

Добывающий сектор сокращается после того, как посредники, поставляющие российскую нефть, прекратили предлагать грузы из-за январских энергетических санкций США против российских производителей, танкеров и страховщиков.

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