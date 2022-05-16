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США и ЕС на встрече по торговому сотрудничеству уделят особое внимание России

США и ЕС на встрече по торговому сотрудничеству уделят особое внимание России

Соединенные Штаты и ЕС на встрече двустороннего Совета по торговле и технологиям, которая проходит в воскресенье и понедельник в Париже, сосредоточат особое внимание на теме России, при этом китайская тематика также будет оставаться на повестке дня.

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