Когда фельдшеры стали врачами: как система здравоохранения дошла до жизни такой

Судя по отчётам руководства Минздрава, с медициной в стране всё должно обстоять весьма положительно. Если бы не эти «Потёмкинские деревни», все бы давно уже заметили, что Россия медленно, но верно погружается в водоворот медицинского абсурда.
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