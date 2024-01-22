Хитрый батя: мужчина разработал план, чтобы обыграть своих детей

Надо отметить, что подготовился он основательно: полное обмундирование для всех, игрушечное оружие с такими же игрушечными гранатами и хитрый план, чтобы сбить детишек с толку и напасть на них в тот момент, пока они сбиты с толку.
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