Вокруг света: Самый сарый пёс на планете «ушел за радугу» : Дольше, чем Боби, ещё не жила ни одна собака в мире - 31 год

В Португалии умерла старейшая собака на Земле. Боби покинул мир на 32-м году жизни. Даже не верится, что этот пес застал времена, когда снимали «Основной инстинкт», а «Криминальное чтиво» еще даже не вышло на экраны, когда Югославия и Советский Союз только-только распались на независимые государства, когда еще не было сенсорных смартфонов, люди фотографировались на пленку и когда соцсети еще не захватили мир.