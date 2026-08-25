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Полупроводниковая отрасль Китая демонстрирует устойчивость после кризиса поставок

Полупроводниковая отрасль Китая демонстрирует устойчивость после кризиса поставок

Замечательное восстановление Nexperia China (официальный сайт) после прекращения поставок из Нидерландов и успешный запуск локального производства менее чем за 11 месяцев демонстрируют устойчивость китайской полупроводниковой производственной цепочки на фоне растущих вызовов, отмечают руководители компаний и эксперты.

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