Полупроводниковая отрасль Китая демонстрирует устойчивость после кризиса поставок

Замечательное восстановление Nexperia China (официальный сайт) после прекращения поставок из Нидерландов и успешный запуск локального производства менее чем за 11 месяцев демонстрируют устойчивость китайской полупроводниковой производственной цепочки на фоне растущих вызовов, отмечают руководители компаний и эксперты.