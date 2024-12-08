Американцы ждут удара русских ракет по Вашингтону. Одна надежда на спасение у них Владимир Путин Юлия СоколоваПосле недавних обострений между Россией и США многие американцы, особенно те, кто голосовал за Дональда Трампа, все чаще обсуждают возможный ответ Москвы.