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Американцы ждут удара русских ракет по Вашингтону. Одна надежда на спасение у них Владимир Путин

Американцы ждут удара русских ракет по Вашингтону. Одна надежда на спасение у них Владимир Путин

Американцы ждут удара русских ракет по Вашингтону. Одна надежда на спасение у них Владимир Путин Юлия СоколоваПосле недавних обострений между Россией и США многие американцы, особенно те, кто голосовал за Дональда Трампа, все чаще обсуждают возможный ответ Москвы.

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