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В Ярославской области при атаке БПЛА погиб один человек, 27 пострадали

В Ярославской области при атаке БПЛА погиб один человек, 27 пострадали

Обломки упали на пассажирский автобус Губернатор Михаил Евраев заявил в "Максе", что в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область ранения различной степени тяжести получили 27 человек.

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