В Ярославской области при атаке БПЛА погиб один человек, 27 пострадали

Обломки упали на пассажирский автобус Губернатор Михаил Евраев заявил в "Максе", что в результате атаки украинских беспилотников на Ярославскую область ранения различной степени тяжести получили 27 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии