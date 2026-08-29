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Детонация склада Fire Point под Киевом: погибло почти 40 человек

Детонация склада Fire Point под Киевом: погибло почти 40 человек

Вечером 28 августа и в течение ночи 29 августа ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине.

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