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Тарталетки с грибным жульеном, идеальная закуска на все случаи жизни

Тарталетки с грибным жульеном, идеальная закуска на все случаи жизни

Обычно если вы заказываете жульен в ресторане, то вам его подают в специальной фольгированной миске или горшочке.

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