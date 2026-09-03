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Красный Север

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Минцифры разрешило переносить мобильный номер в любой регион

Минцифры разрешило переносить мобильный номер в любой регион

Правила мобильной связи с 1 сентября стали удобнее для переезжающих. Абонент может сохранить свой номер при смене региона — независимо от того, останется ли он у прежнего оператора или перейдет к новому.

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