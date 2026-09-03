Минцифры разрешило переносить мобильный номер в любой регион

Правила мобильной связи с 1 сентября стали удобнее для переезжающих. Абонент может сохранить свой номер при смене региона — независимо от того, останется ли он у прежнего оператора или перейдет к новому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым