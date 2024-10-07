В течение последней недели российские войска успешно отразили более 30 контратак от ВСУ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив при этом свыше 10 тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников.
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