Историческая загадка от Ивана Грозного

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове сейчас территория музея-заповедника "Коломенское". А примечателен он тем, что построен по приказу великого князя Василия III в честь наследника – будущего царя Ивана IV, которого позже назовут Грозным.
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