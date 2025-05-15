Историческая загадка от Ивана Грозного

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове сейчас территория музея-заповедника "Коломенское". А примечателен он тем, что построен по приказу великого князя Василия III в честь наследника – будущего царя Ивана IV, которого позже назовут Грозным.