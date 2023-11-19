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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри о 6 поражениях подряд: «Это проблема, которую нужно решать»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри на пресс-конференции после поражения от «Оклахомы» (123:130 ОТ) заявил, что команде нужно скорее прервать серию поражений.

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