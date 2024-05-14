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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропус...

По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропус...

По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропускаAssassin’s Creed Shadows будет включать в себя мини-боевые пропуска, состоящие из 20 уровней, называемых “Проекты”: дополнительный контент, доступный на платформе Assassin’s Creed Infinity, который позволит вам получать косметические предметы в качестве награды.

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