По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропус...

По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропускаAssassin’s Creed Shadows будет включать в себя мини-боевые пропуска, состоящие из 20 уровней, называемых “Проекты”: дополнительный контент, доступный на платформе Assassin’s Creed Infinity, который позволит вам получать косметические предметы в качестве награды.