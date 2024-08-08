ICE: в Европе выросли цены на газ на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Согласно данным торгов на бирже ICE, цены на газ в Европе выросли на 5,8% на фоне атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, где находится газоизмерительная станция «Суджа» пропускной способностью 42 млн кубометров в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии