«Скрытой мобилизации» в России не будет, заявил Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения агентства Bloomberg.
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