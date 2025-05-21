АТОР назвала страну ЕС, где россиянам почти не отказывают в шенгене

Согласно информации, опубликованной Ассоциацией туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику Еврокомиссии, Италия оказалась одной из самых лояльных стран ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам РФ.
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