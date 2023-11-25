Лишитесь денег: россиян "всполошили" о возможном сокращении зарплат - причины

Россиян "всполошили" о возможном сокращении зарплат, причины сообщает портал "Прайм" (18+). С приближением новогодних праздников в России возникают опасения среди работающего населения относительно потенциального уменьшения заработной платы из-за длительных выходных.
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