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Татар-информ

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Омск примет XXVI Федеральный Сабантуй 17 и 18 июля

Омск примет XXVI Федеральный Сабантуй 17 и 18 июля

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар В Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» в Омске 8 июля состоялась встреча в формате открытого разговора, посвященная подготовке к XXVI Федеральному Сабантую.

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